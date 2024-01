Com raízes cariocas, futevôlei sai do litoral para tomar grandes centros

Patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro e com raízes nas praias da Zona Sul carioca, o futevôlei não precisa ser praticado apenas no litoral. Com as quadras fechadas e abertas em grandes centros, o esporte tem atraído cada vez mais adeptos, que buscam um exercício em equipe e que movimente o corpo todo. Leia mais: https://bit.ly/47wLCVD