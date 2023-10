Arenas indoor aumentam número de praticantes de beach tennis no Brasil

Maria Welter

Já se foi o tempo em que o Brasil era apenas o País do futebol. Outros esportes têm caído no gosto dos brasileiros e, um especial, tem conquistado cada vez mais adeptos: o beach tennis. O esporte praticamente triplicou o número de praticantes nos últimos três anos, de 400 mil em 2021 para 1,1 milhão em 2023, segundo a Confederação Brasileira de Tênis (CBT). Comum nas regiões litorâneas, o BT – como é costumeiramente chamado pelos seus praticantes – tem ganhado as cidades com as arenas indoor. Leia a matéria completa.