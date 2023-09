Mapa Econômico do RS mostra força da região Norte gaúcha

Mais uma edição do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul está no ar. Destaz vez, o encontro foi em Passo Fundo, pautando temas e desafios da região Norte gaúcha. Confira no vídeo pelo QR Code os principais momentos do evento em 13 de setembro, com palestrantes de três segmentos - universidade, biocombustíveis e agronegócio, além da repercussão do público. O palco do evento foi uma das unidades do Parque de Inovação da Universidade de Passo Fundo (UPF).

especial com textos, infográficos e análise dos setores e perspectivas dos setores econômicos foi publicado na edição impressa desta sexta-feira e está disponível nas plataformas digitais do Jornal do Comércio . Os próximos dois e ultimos eventos do Mapa Econômico serão em Caxias do Sul, em outubro, e Porto Alegre, em novembro.