Direto de Buenos Aires: Missão do RS terá roteiro na Argentina

JC Notícias: Direto de Buenos Aires, o repórter Jefferson Klein traz a cobertura da comitiva gaúcha do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite cumpre agenda em demandas de energia, cooperação, transporte aéreo e agro, acompanhando por secretários, representantes da Fiergs, da Farsul, do Simers e da Assembleia Legislativa. Mais detalhes no site da cobertura da Missão do RS na Argentina.