Evento histórico marca 90 anos do Jornal do Comércio

Evento histórico em 25 de maio de 2023 marcou os 90 anos do Jornal do Comércio. São nove décadas de circulação impressa ininterrupta. No palco da Fiergs, oito governador, empresários de empresas de todos os portes, dirigentes de segmentos empresariais e políticos prestigiaram a comemoração. Mais detalhes da história do JC estão em conteúdo especial.