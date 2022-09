Candidatos ao governo do RS: compare as propostas antes de votar

O Jornal do Comércio apresenta mais uma vez a plataforma Frente a Frente, que permite que o eleitor compare as propostas dos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. Pela ferramenta, é possível selecionar dois nomes e confrontar as ideias em 10 temas que envolvem a gestão, desde saúde, educação, segurança até atração de investimentos, contas públicas e política para cultura. Pelo QR Code, assista ao vídeo que mostra como navegar pelo Frente a Frente.