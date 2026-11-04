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Mais de 80 mil livros foram vendidos nos primeiros dias da Feira do Livro de Porto Alegre

Equipe do Jornal do Comércio acompanhou a movimentação e conversou com livreiros de diferentes bancas
Nos quatro primeiros dias da Feira do Livro de Porto Alegre, foram vendidos 80.805 exemplares na Praça da Alfândega. A equipe do Jornal do Comércio acompanhou a movimentação e conversou com livreiros de diferentes bancas para entender quais obras vêm liderando as preferências dos leitores. 
Nos quatro primeiros dias da Feira do Livro de Porto Alegre, foram vendidos 80.805 exemplares na Praça da Alfândega. A equipe do Jornal do Comércio acompanhou a movimentação e conversou com livreiros de diferentes bancas para entender quais obras vêm liderando as preferências dos leitores. 