Nos quatro primeiros dias da Feira do Livro de Porto Alegre, foram vendidos 80.805 exemplares na Praça da Alfândega. A equipe do Jornal do Comércio acompanhou a movimentação e conversou com livreiros de diferentes bancas para entender quais obras vêm liderando as preferências dos leitores.
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Mais de 80 mil livros foram vendidos nos primeiros dias da Feira do Livro de Porto Alegre
Equipe do Jornal do Comércio acompanhou a movimentação e conversou com livreiros de diferentes bancas
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