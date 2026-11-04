04 Novembro 2026

Vídeos

Mais de 80 mil livros foram vendidos nos primeiros dias da Feira do Livro de Porto Alegre

Equipe do Jornal do Comércio acompanhou a movimentação e conversou com livreiros de diferentes bancas

Nos quatro primeiros dias da Feira do Livro de Porto Alegre, foram vendidos 80.805 exemplares na Praça da Alfândega. A equipe do Jornal do Comércio acompanhou a movimentação e conversou com livreiros de diferentes bancas para entender quais obras vêm liderando as preferências dos leitores.