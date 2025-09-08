Zildo De Marchi abre evento na sede da Fecomércio

O 1º Fórum Atacadista RS foi aberto, na sede da Fecomércio, pelo presidente do Sindiatacadistas, Zildo de Marchi. Em nome da entidade promotora do evento, o dirigente falou de sua gratidão por estar à frente da entidade. Reconhecido por sua visão, coragem, exemplo de liderança empresarial e sindical, o dirigente foi ovacionado em sua chegada ao evento.

Seu legado é reconhecido por atravessar gerações e por continuar a inspirar o futuro do setor atacadista. Ao fazer uma homenagem ao presidente, durante a abertura do evento, o diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Tumelero, lembrou a importância de a empresa estar nesta primeira edição do Fórum e, também, da presença do sindicato em promoções do veículo de comunicação. “O Sindiatacadistas esteve conosco na primeira edição do nosso caderno Dia do Comércio, há cerca de 20 anos. Hoje somos nós que estamos aqui renovando esta parceria. É uma honra para nós”, disse Tumelero.

Ao participar da abertura do evento, o presidente da Fecomércio, Luiz Carlos Bohn, fez uma deferência especial ao dirigente. “Este prédio sede da Fecomércio, foi concebido por ele. Zildo sonhou e levou à frente o sonho de termos uma sede como esta”, lembrou Bohn, arrancando aplausos dos mais de 300 participantes do evento.

Além de vice-presidente da Fecomércio, De Marchi é membro vitalício da Confederação Nacional do Comércio, título que somente seis brasileiros possuem. Às vésperas de completar 100 anos, no início de outubro, Zildo De Marchi também é Cidadão Emérito de Porto Alegre, título concedido no ano passado pela Câmara dos Vereadores de Porto Alegre.