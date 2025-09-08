Porto Alegre,

Publicada em 08 de Setembro de 2025 às 17:53

Isla Sementes, Plenobras e Braile Distribuidora foram premiadas

Empresas receberam reconhecimento por terem sido as que mais utilizaram os cursos do Programa Qualificar no ano de 2024

TÂNIA MEINERZ/JC
Juliano Tatsch
Juliano Tatsch Editor-assistente
O 1º Fórum Atacadista RS também contou com um momento de homenagem e premiação em sua programação. O Sindiatacadistas premiou as empresas que mais participaram dos cursos do Programa Qualificar em 2024.
Foram homenageadas as empresas Isla Sementes LTDA, Plenobras Distribuidora Elétrica e Hidráulica LTDA e a Distribuidora de Papéis Braile LTDA.
Fundada em 1993, em Porto Alegre, a Plenobras possui em seu cardápio de produtos mais de 50 mil itens, entre materiais elétricos, hidráulicos, de combate a incêndio, de telefonia, ferramentas, automação e segurança.
Atualmente, após a ampliação da sede realizada em 2014, a empresa conta com o maior complexo de materiais elétricos e hidráulicos do Brasil. Em área, o complexo ocupa um espaço de 25 mil metros quadrados.
É uma felicidade ser reconhecido com um prêmio que diz respeito à qualificação das pessoas, o que, para nós, é primordial dentro da empresa. A Plenobras é muito ativa junto ao Sindiatacadistas, a nossa diretoria é muito presente e participa muito ativamente das ações. Nós temos uma área de RH muito atuante na questão de qualificação e crescimento da equipe. Os cursos do Programa Qualificar são muito interessantes porque são ministrados por profissionais muito competentes com conteúdos muito ricos, trazem conteúdos realmente relevantes que ajudam no dia a dia das pessoas que trabalham””, afirmou a Gerente de RH da empresa, Geórgia Ranzolin.
Outra companhia homenageada foi a Isla Sementes. Com uma história de 70 anos completados em 2025, a empresa foi a primeira importadora de sementes do Brasil. Além do pioneirismo do início, a Isla também foi pioneira na introdução de novas tecnologias no setor, como a construção da primeira câmara desumidificadora para o armazenamento de sementes do País em 1964.
Desse início até agora, são inúmeras as inovações trazidas pela Isla no mercado brasileiro e sul-americano de sementes. A companhia conta com três unidades, sendo a matriz em Porto Alegre, onde fica a administração e o parque industrial. Já em Viamão, na Unidade Itapuã, está a Estação Experimental, onde são realizados os processos de melhoramento das sementes. Em Candiota, por sua vez, estão as unidades de produção, que também estão presentes nos municípios de Jaíba e Matias Cardoso, ambos em Minas Gerais.
O diretor de Mercado da Isla, Eduardo Puricelli, salientou a importância dos debates trazidos pelo Fórum Atacadista e como temas como a utilização da Inteligência Artificial podem agregar ao desenvolvimento da empresa. “A IA facilita a nossa conexão com os clientes, principalmente com o B2C, o cliente final, que compra as sementes nos supermercados, por exemplo. A IA vai facilitar isso, criando canais diretos de comunicação da Isla com esse cliente que compra a semente, mas o faz com o objetivo de vê-la germinar. Podemos ajudar nesse processo do pós venda, auxiliando esse comprador”, observou.
Também foi premiada no evento a Distribuidora de Papéis Braile. Há mais de quatro décadas no mercado, a empresa tem entre as suas principais atividades a comercialização de artigos de informática, suprimentos, papelaria, hardware, periféricos, papéis para impressão e artigos do ramo gráfico.
A empresa conta com mais de cinco mil clientes, atendendo o mercado a partir de sua sede no bairro Farrapos, em Porto Alegre. “Agregamos esse elemento na cultura da empresa, que é de desenvolver pessoas. Então é muito importante para nós toda essa programação de desenvolvimento e treinamento e ter o Sindiatacadista como parceiro tem sido um diferencial para nós”, ressaltou a representante da empresa Maria do Carmo Stoduto Panosso. Para a Angela Braile, diretora da empresa, os temas abordados no evento trouxeram insights poderosos para as empresas que acompanharam os debates e apresentações. “A Reforma Tributária, a Inteligência Artificial, enfim, todos os assuntos abordados no Fórum foram muito importantes.”
O Programa Qualificar é uma iniciativa do Sindiatacadistas que propõe o desenvolvimento dos profissionais do setor atacadista. A programação traz cursos, palestras e workshops ministrados por especialistas em áreas de interesse do atacado, como Vendas, Logística, Atendimento, Liderança, Fiscal, Gestão, entre outros temas.
O programa disponibiliza cursos abertos ao segmento atacadista, estes realizados na sede própria, e cursos pré-definidos no interior do Estado do Rio Grande do Sul. Também oferece cursos In Company, customizados a pedido da empresa com atendimento especializado, levando em conta as particularidades de cada realidade.

