Dado Schneider alerta para a importância de se manter ligado nas mudanças

O encerramento das atividades do 1º Fórum Atacadista do RS, ficou por conta da palestra do professor, palestrante e escritor sobre Geração Z, Dado Schneider. Doutor em Comunicação pela PUCRS, Dado cativou a plateia que ficou atenta durante todo o tempo da palestra intitulada “Mudanças nos Hábitos de Consumo e Impactos no Atacado”. Em bate papo com o Jornal do Comércio antes da apresentação, ele falou sobre os desafios enfrentados pelas empresas em um momento de rápida transformação tecnológica e como cativar, atrair e manter o consumir interessado em seus produtos.

Um dos pontos abordados pelo palestrante diz respeito ao cenário atual de rápida mudança no cenário do consumo, tanto para o público consumidor quanto para as empresas. Segundo Dado, o segredo está em permanecer o tempo inteiro atento às mudança. “A gente que bota o dedo no pulso do mercado e passa o tempo inteiro pesquisando, não é que a gente não se surpreenda, mas a gente não se assusta”, observa. Para ele, é fundamental que se mantenha permanentemente a atenção às novidades e estar disposto a mudar junto com elas. “Não para de se ligar no que está acontecendo, porque, assim, tu não vai te assustar com as mudanças. Tu podes até ser agente de mudanças. Mas, invariavelmente, as pessoas se assustam, porque elas não se prepararam. Então, a dica é: dedo no pulso do mercado que aí, pelo menos, você não vai se surpreender e nem se assustar. Vai fazer parte de uma evolução que é a evolução humana.”