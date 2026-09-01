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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 17:48

Gestores públicos destacam importância da pesquisa no prêmio O Futuro da Terra

Prêmio O Futuro da Terra completou 30 anos de reconhecimento às pesquisas voltadas ao agronegócio em 2026

Prêmio O Futuro da Terra completou 30 anos de reconhecimento às pesquisas voltadas ao agronegócio em 2026

TÂNIA MEINERZ/JC
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O Jornal do Comércio promoveu nesta segunda-feira (31) a entrega do prêmio O Futuro da Terra. Realizado tradicionalmente durante a Expointer, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (Fapergs), o reconhecimento chega à sua 30ª edição. Durante a cerimônia, gestores públicos prestigiaram os laureados e destacaram a importância da pesquisa no campo para o desenvolvimento socioeconômico do Rio Grande do Sul. 

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