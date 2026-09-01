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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 17:42

Lideranças empresariais destacam importância do prêmio O Futuro da Terra

Recepção com coquetel lotou a casa do JC na Expointer

Recepção com coquetel lotou a casa do JC na Expointer

TÂNIA MEINERZ/JC
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Ana Esteves
Lideranças de entidades empresariais e instituições representando diversos setores da economia do Rio Grande do Sul compareceram na noite de segunda-feira (31) ao coquetel e posterior entrega dos reconhecimentos aos vencedores da 30ª edição do prêmio O Futuro da Terra, promovido pelo Jornal do Comércio em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs). O evento foi realizado na Expointer.

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