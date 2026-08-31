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CapaO Futuro da TerraFuturo No Campo

Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 21:15

Pesquisa e tecnologia são fundamentais para o futuro do agro

Fábio Avancini Rodrigues superintendente dá FARSUL

Fábio Avancini Rodrigues superintendente dá FARSUL

Tânia Meinerz/JC
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Ana Esteves
A construção do futuro no campo depende da pesquisa e das novas tecnologias. A afirmação é do superintendente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Fábio Avancini Rodrigues, que destacou a importância do prêmio O Futuro da Terra para o desenvolvimento do agronegócio gaúcho.

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