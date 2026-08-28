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CapaO Futuro da TerraStartup Do Agronegócio

Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 07:00

Uso da proteína de inseto voltada à alimentação animal

Empresa é resultado da tese de doutorado da bióloga Daniela Costa e Silva

Empresa é resultado da tese de doutorado da bióloga Daniela Costa e Silva

ENTOMOS/DIVULGAÇÃO/JC
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Nícolas Pasinato
Nícolas Pasinato
Embora em muitas partes do mundo, especialmente na Ásia, o consumo de insetos seja considerado uma prática comum, no Ocidente, a destinação desses seres invertebrados como alimento ainda é excepcional. No Brasil, porém, produtos à base de insetos começam a ganhar espaço na nutrição animal. Uma das empresas pioneiras a desbravar esse nicho tem origem no centro do Estado, em Santa Cruz do Sul.

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