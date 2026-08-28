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CapaO Futuro da TerraPrêmio Especial

Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 07:00

Da pesquisa à prevenção: trajetória dedicada à segurança dos alimentos

Professora atua com a equipe da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), no Sul do Estado

Professora atua com a equipe da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), no Sul do Estado

Arquivo Pessoal/JC
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Luciana Radicione
A trajetória profissional de cinco décadas de Eliana Badiale Furlong, 71 anos, é marcada pela formação de pesquisadores, pela consolidação de pós-graduação e, especialmente, pela dedicação ao estudo das micotoxinas (substâncias produzidas por fungos que podem permanecer nos alimentos e representar riscos à saúde do consumidor). Pelo conjunto de sua obra como professora da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) na área de Ciência dos Alimentos, foi escolhida para receber o prêmio O Futuro da Terra, na Categoria Prêmio Especial.

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