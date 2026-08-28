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CapaO Futuro da TerraPreservação Ambiental

Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 07:00

Estudos sobre solo, carbono e biodiversidade consolidam trajetória

Luciano Kayser Vargas, pesquisador da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi)

Luciano Kayser Vargas, pesquisador da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi)

GTL Eventos/Divulgação/JC
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Sofia Kramp Leke
Sofia Kramp Leke
Foi por meio de raízes familiares que o pesquisador da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) Luciano Kayser Vargas, 56 anos, teve seu primeiro contato com a zona rural. A aproximação com o campo, que começou ainda na infância, acabou encontrando na ciência um caminho para compreender melhor as relações entre o solo, as plantas e a produção agrícola.

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