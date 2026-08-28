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CapaO Futuro da TerraPreservação Ambiental

Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 07:00

Professor lidera iniciativa de conservação da fauna silvestre gaúcha

Marcelo Meller Alievi, professor de veterinária na Ufrgs, criou o projeto de extensão Preservas e cuida de animais silvestres há mais de 20 anos

Marcelo Meller Alievi, professor de veterinária na Ufrgs, criou o projeto de extensão Preservas e cuida de animais silvestres há mais de 20 anos

Ana Carolina Contri Natal/Divulgação/JC
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Sofia Paiva
Sofia Paiva
Desde criança, Marcelo Meller Alievi, 50 anos, viveu cercado pela vida animal. Foi no sítio de seus avós, em Constantina, no interior do Estado, convivendo com bichos grandes e pequenos, dóceis e ariscos, que nasceu nele uma paixão que o acompanharia por toda a sua vida. A escolha pela medicina veterinária foi automática no período do vestibular e, com o passar dos anos, o interesse voltou-se à fauna silvestre. Professor de cirurgia da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), ele trabalha há mais de duas décadas no cuidado de animais selvagens.

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