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CapaO Futuro da TerraPreservação Ambiental

Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 07:00

Caçador de contaminantes: como a ciência revela o invisível

Renato Zanella está desde 2001 à frente do Laboratório de Análises de Resíduos de Pesticidas, da UFSM

Renato Zanella está desde 2001 à frente do Laboratório de Análises de Resíduos de Pesticidas, da UFSM

Renato Zanella/Arquivo pessoal/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
De uma fruta comprada no mercado a dez abelhas encontradas mortas junto a uma colmeia. De uma amostra de água retirada de um rio a folhas de videira deformadas após a aplicação de herbicidas em uma lavoura próxima. Materiais muito diferentes entre si chegam ao Laboratório de Análises de Resíduos de Pesticidas (Larp), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com uma pergunta em comum: há algum contaminante ali?

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