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CapaO Futuro da TerraStartup Do Agronegócio

Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 07:00

Startup gaúcha aposta na produção própria de bioinsumos

Jeferson é professor, pesquisador e sócio-fundador da Semiocrop

Jeferson é professor, pesquisador e sócio-fundador da Semiocrop

Arquivo pessoal/Jeferson Piccin/Divulgação/JC
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Giovanna Sommariva
Giovanna Sommariva Editora Assistente
Transformar conhecimento produzido dentro da universidade em uma tecnologia capaz de gerar impacto no campo pode ser um grande desafio quando se fala em inovação aplicada ao agronegócio. E é justamente nessa fronteira entre ciência, tecnologia e campo que atua a Semiocrop Agrobiotecnologia, vencedora na categoria Startup do Agronegócio na 30ª edição do Prêmio O Futuro da Terra, uma realização do Jornal do Comércio em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs).

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