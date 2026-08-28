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CapaO Futuro da TerraReconhecimento 30 Anos Do Prêmio

Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 07:00

Prêmio resgata legado e aponta desafios do sistema plantio direto

Pesquisador José Eloir Denardin recebe o prêmio de 30 anos

Pesquisador José Eloir Denardin recebe o prêmio de 30 anos

EMPRAPA TRIGO/DIVULGAÇÃO/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
Uma trajetória de quase 50 anos dedicada ao manejo e à conservação do solo e da água fará do engenheiro-agrônomo José Eloir Denardin, 74 anos, o homenageado especial dos 30 anos do Prêmio O Futuro da Terra. A distinção será entregue em 31 de agosto, durante a 49ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Pesquisador da Embrapa Trigo, em Passo Fundo, Denardin participou da difusão do sistema plantio direto, escolhido nesta edição como iniciativa revolucionária por sua contribuição à produtividade e à preservação do solo.

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