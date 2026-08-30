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CapaO Futuro da TerraInovação

Publicada em 30 de Agosto de 2026 às 15:21

Pesquisa realizada em Santa Maria apoia tecnologia que aumenta a retenção de água no solo

Pesquisadora da UFSM criou o hidrorretentor orgânico

Pesquisadora da UFSM criou o hidrorretentor orgânico

TATIANA EMANUELLI/ACERVO PESSOAL/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
Em um contexto no qual eventos climáticos extremos estão se tornando cada vez mais frequentes no Rio Grande do Sul, surge a necessidade de adaptação do setor agrícola para mitigar os impactos dessas intempéries. Foi pensando nisso que a pesquisadora Tatiana Emanuelli, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), criou o hidrorretentor orgânico, que originou o produto comercial Organic Bloom HydroProtect, atualmente operado pela empresa Ingal Agrotecnologia. Tatiana, 54 anos, é pesquisadora reconhecida na categoria Inovação e Tecnologia Rural.

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