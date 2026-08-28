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CapaO Futuro da TerraPreservação Ambiental

Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 07:00

O trabalho da Ciência que salva vidas diante dos desastres

Liderando a equipe do Laboratório Latitude da UFRGS, o pesquisador Clódis Andrades Filho aliou monitoramento por satélite e presença em campo para orientar resgates e proteger comunidades vulneráveis.

Liderando a equipe do Laboratório Latitude da UFRGS, o pesquisador Clódis Andrades Filho aliou monitoramento por satélite e presença em campo para orientar resgates e proteger comunidades vulneráveis.

Agnês Noll/JC
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Agnês Noll
Agnês Noll
Antes de dominar as órbitas dos satélites sino-brasileiros CBERS (programa de cooperação espacial entre o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Inpe - e a China), de manipular sensores digitais a laser ou de liderar uma das maiores respostas científicas a emergências climáticas da história do país, Clódis de Oliveira Andrades Filho, 42 anos, trazia nos sapatos a terra úmida do interior de Viamão.

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