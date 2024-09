Controllers e gerentes de TI são os principais cargos executivos requeridos pelo agronegócio

Roberta Fofonka, especial para o JC



Os dados da pesquisa “Agronegócio: posições mais demandadas, competências, perspectivas e insights”, realizada pela Evermonte, empresa de recrutamento executivo, indicam que 38,7% das empresas do agronegócio pretendem fazer novas contratações nos próximos meses. Na maioria dos casos, estas vagas executivas estão abertas para as áreas financeiras e de tecnologia, como controllers e gerentes de TI.

No entanto, “não é tão simples de formar uma liderança para o agro”, afirma o sócio Felipe Ribeiro, em visita à casa do Jornal do Comércio na Expointer. “Às vezes, é preciso moldar um profissional para este setor”, explica o também sócio Guilherme Abdala. Isso se faz trazendo profissionais de outros segmentos e qualificando-o para o agro, mesclando competências e entendendo as necessidades técnicas do setor para encontrar o melhor profissional.

Um dos desafios é também sociocultural: trazer um profissional C-level, geralmente alocado nos grandes centros, para se estabelecer em propriedades rurais no interior ou grandes plantas. Há ainda, uma lacuna nas políticas de benefícios entre o mundo corporativo e o agronegócio, por exemplo, o que é um diferencial para atrair profissionais qualificados.

“Os líderes do agronegócio precisam ser capazes de interpretar e reagir rapidamente a variáveis como oscilações na demanda em função da sazonalidade, mudanças climáticas e forças macroeconômicas e geopolíticas, desenvolvendo estratégias flexíveis que impulsionem os negócios”, complementa Ribeiro. A empresa está em Porto Alegre, Curitiba, Joinville, Florianópolis e São Paulo.