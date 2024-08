Novo portal do CREA-RS possibilita assinatura digital da ART

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul (CREA-RS) lançou nesta terça-feira (27) na Expointer o novo Portal dos Profissionais e Empresas. A ferramenta reúne serviços que vão simplificar o trabalho dos profissionais da Engenharia, Agronomia e Geociências.

Uma das novidades é que o login pode ser feito pelo portal gov.br, sendo o CREA-RS o primeiro Conselho a possibilitar o recolhimento e a assinatura de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dentro do ambiente, de onde o documento já sai assinado. O novo sistema é mais simples e ajuda a evitar erros ao preencher a ART. O acesso pode ser feito por qualquer aplicativo, seja celular, tablet ou notebook.

Ao apresentar o novo portal durante evento no final da manhã na Casa do CREA-RS na Expointer, a presidente do Conselho, Nanci Walter, disse que a plataforma vai na linha de simplificar a vida dos profissionais.

“Era uma queixa nossa, de tornar o ambiente mais moderno e descomplicado. Queremos evoluir. Quando fui semana passada numa reunião do Conselho estadual da Desestatização do RS e o secretário Ernani Polo falou sobre uma novidade deles que era o acesso pelo egov, vimos como é bom que já estamos dando esse passo”, ressaltou Nanci.

Na plataforma é possível acessar também serviços como cadastro de convênios, relação de acervo técnico, consultar anuidades, certidão de registro profissional e ⁠solicitação de acesso gratuito à ABNT. “Fomos tão castigados nos últimos tempos e estamos provando que, apesar dos pesares, temos a coragem e seguimos aí”, salientou Nanci em alusão às enchentes de maio de 2024 no Estado.

O presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), Vinícius Marchese, elogiou a funcionalidade do novo portal. “Temos um volume muito grande desse serviço acontecendo agora e é importante simplificar o dia a dia do profissional. Os CREAs apontarem para esse foco é contribuir demais para um sistema melhor. Parabéns por essa evolução e pela participação de diversas pessoas”, elogiou Marchese sobre a iniciativa.