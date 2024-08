Laboratório desenvolve tecnologias para medir poluição atmosférica

Coordenador do Laboratório de Ecologia Florestal (Labeflo), Mauro Schumacher é um dos pesquisadores reconhecidos pelo 28º Prêmio O Futuro da Terra, organizado pelo Jornal do Comércio em conjunto com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs). Ele será premiado na categoria Inovação e Tecnologia Rural.

Mauro é graduado e atualmente leciona no curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Santa Maria (Ufsm). Antes de se estabelecer na cidade interiorana, onde fica o laboratório, ele passou por São Paulo e Viena, na Áustria. Na capital paulista, fez mestrado em Ciências Florestais pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP, e na Áustria, conseguiu seu doutorado em Ecologia e Nutrição Florestal pela Universitaet fuer Bodenkultur.

Ele também é o líder científico do programa cooperativo sobre Produtividade Potencial do Pinus no Brasil (PPPIB) e atua como diretor da divisão “Ecology and Silviculture of Plantation Forests in the Tropics” da International Union of Forest Research Organizations (IUFRO).

O Labeflo, principal projeto de Mauro, foi criado em 2001 dentro do Departamento de Ciências Florestais da Ufsm. Referência na condução de pesquisas e estudos sobre Ecologia e Nutrição Florestal no Brasil, o laboratório monitora as florestas nativas da Mata Atlântica, buscando otimizar a produtividade das plantações e também avaliar os impactos positivos e negativos das técnicas de plantio.

O objetivo do projeto é estudar as florestas e, ao mesmo tempo, proteger os recursos naturais desses ecossistemas, respeitando as plantações de eucaliptos e de acácias. O laboratório também presta serviço de análise de solos, plantas e água.

“Nós estamos desenvolvendo um projeto de monitoramento ambiental das florestas, que consiste basicamente na medição e quantificação das deposições atmosféricas. Queremos saber quais componentes químicos e metais pesados estão entrando nas florestas nativas e nas plantações”, explica Mauro. O objetivo da pesquisa é observar de que forma a poluição atmosférica repercute no solo e nas florestas. Além disso, o trabalho aborda a importância da vegetação como um filtro na retenção dos poluentes, para que estes não cheguem nos cursos da água.

Uma das tecnologias produzidas no local é o coletor Rainwald, que, na tradução literal, significa “floresta úmida”. Hoje produzido inteiramente através de uma impressora 3D, o coletor é uma adaptação de um projeto trazido da Alemanha. Desde então, o objeto passou por modificações e melhorias. De acordo com Mauro, o laboratório está em vias de patentear o coletor RW.

Sob a supervisão de Mauro, o Labeflo também está desenvolvendo uma série de sensores para serem utilizados nos trabalhos de medição da umidade do solo e da temperatura dentro de florestas e plantações. Através da tecnologia, será possível mandar os dados obtidos na captação em tempo real para a sede do Laboratório na Ufsm, onde serão processados e, posteriormente, divulgados para a sociedade.