A comercialização de animais na Expointer 2023 superou a marca obtida no ano anterior em 2,9%. Após conferência de dados e inclusão de negócios ainda não computados, o total de vendas atingiu R$ 12,88 milhões para 829 lotes (668 animais, 98 coberturas, 57 doses de sêmen ou embriões e seis cotas). As informações são da Jardine Comunicação. O resultado, indica o leiloeiro e presidente do Sindicato dos Leiloeiros Rurais e Empresas de Leilão Rural do RS (Sindiler/RS), Fábio Crespo, é um sinalizador importante para a Temporada de Primavera, que ganha força nas próximas semanas. "A comercialização de reprodutores avança com boa liquidez. Apesar das dificuldades do mercado, temos fechado bons negócios, e a Expointer mostrou que há mercado para genética de excelência", completou.A revisão dos dados de comercialização indica que a Expointer 2023 fechou com números crescentes de forma ampla, incluindo público, máquinas e, agora, também animais. Considerando o aumento de faturamento com os animais, a feira de modo geral, atinge R$ 7,99 bilhões.