46ª Expointer tempo se manteve firme, assim como o público, que continuou a marcar grande presença, acompanhando os registros da semana. Mais de 600 mil pessoas visitaram o Parque Assis Brasil para aproveitar as diversas atividades da, até a sexta-feira (1º). Apesar da previsão de chuva para o penúltimo dia de feira, neste sábado (2) o, que continuou a marcar grande presença, acompanhando os registros da semana.

Esta edição da Expointer tem tudo para ser de quebra de muitos recordes. Se o registro de pessoas circulando no Parque se manter na casa de 100 mil por dia, o total passará facilmente dos 800 mil, mais que a última marca mais alta, de 780 mil no ano passado.



Voltando à feira após mais de dez anos, o casal composto pelos cariocas Lucimara e Luciano Silva não poupou elogios à feira. “Maravilhoso o pavilhão da agricultura familiar. Produtos muito bons, preços bons e a feira está de parabéns”, disse Lucimara. A carioca ainda recomenda pessoas de outros estados a virem visitar a Expointer.



A filha do casal, Gabriela, conheceu a feira neste ano e se apaixonou pelo contato com tantos bichinhos. “O que eu mais gostei foi daquela parte que tem os coelhos, que eles são muito bonitinhos e tem vários animais”, disse.



De acordo com Luciano, eles sabiam da possibilidade de chuva, mas isto não desestimulou a família a vir à feira. “A gente veio mesmo com a previsão de chuva, porque achava que ia chover pouco, mas no fim nem choveu”, disse o pai.



Este domingo (3) é o último dia de Expointer, e também terá previsão de chuva. Às 15h30, ocorrerá a divulgação do balanço final da 46ª edição da feira.