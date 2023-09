abertura oficial da 46ª Expointer na manhã desta sexta-feira (1) no Parque Assis Brasil, em Esteio. A cerimônia teve uma apresentação do gaiteiro Renato Borghetti junto com a Orquestra Filarmônica Laje de Pedra e o desfile de campeões. Pela primeira vez desde que a feira é realizada, a cerimônia teve também a participação de integrantes premiados do Pavilhão da Agricultura Familiar.



A situação crítica enfrentada pelo setor lácteo, que sofre com a concorrência de países do Mercosul Queremos as mesmas condições dos produtores de leite do Uruguai e da Argentina. Precisamos ter ações", cobrou Carlos Joel, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag). A relevância do agro para a economia do Rio Grande do Sul e do Brasil, a resiliência dos produtores e trabalhadores do campo e a cobrança de medidas para apoiar os produtores de leite foram alguns dos pontos que marcaram os discursos na. "Nossos produtores estão morrendo. Há oito anos, eram 84 mil famílias produtoras de leite no Rio Grande do Sul, hoje são 34 mil.





Gedeão Pereira, presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), ressaltou a resiliência do agronegócio gaúcho diante das dificuldades devido a fatores como clima e concorrência de preços. “Tivemos uma safra com custos elevados na hora do plantio e, apesar dos esforços do governo do Estado para resolver o problema da irrigação, colhemos mal e na hora de vender os preços desabaram. O que traz orgulho é justamente a resiliência do produtor rural, que não ficou apenas encerrado e subiu o Brasil”, afirmou.



Na apresentação das raças campeãs na pista, um momento de “interação” entre uma ovelha e um robô serviu de gancho para o secretário estadual da Agricultura, Giovani Feltes, enaltecer a troca entre os “dois mundos”. "É uma grande oportunidade de simbiose entre o mundo do campo e o mundo urbano, e o mundo real e o da tecnologia, ambos se cumprimentam", brincou.



O presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann, destacou a importância da parceria com os governos para a construção de soluções que amparem cooperativas e cooperados. "Estamos olhando para o futuro com previsão de ótima colheita. Precisamos de polos logísticos e ferroviários para mitigar os custos do transporte. O cooperativismo tem pressa de crescer e quer ser grande parceiro do desenvolvimento do Estado", garantiu Harmann.