criadores de bovinos leiteiros que participam da Expointer 2023 organizaram neste domingo (27) um movimento de protesto contra as importações de lácteos de países vizinhos e alertando para a situação crítica enfrentada neste lado da fronteira. No final da manhã, em ato simbólico, uma faixa advertindo sobre o problema foi hasteada no Pavilhão do Gado Leiteiro sob aplausos de produtores, familiares e simpatizantes da causa. Cansados de ouvir discursos sem efeito prático às suas demandas,que participam daorganizaramenfrentada neste lado da fronteira. No final da manhã,, umasob aplausos de produtores, familiares e simpatizantes da causa.

"O Mercosul vai salvar os produtores de leite da Argentina e do Uruguai. E eles virão jogar flores sobre os túmulos dos produtores gaúchos", avisou o presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), Marcos Tang.

Segundo o dirigente, os 100 mil produtores de leite que haviam no Rio Grande do Sul há 10 anos foram reduzidos a 30 mil. “Somente do ano passada para cá, 12 mil famílias deixaram a atividade. Não há condições de seguir assim. O custo médio de produção de um litro de leite no Estado é de R$ 2,25, enquanto o valor pago atualmente pelas indústrias fica em R$ 2,17. Mas há quem esteja recebendo apenas R$ 1,60 pelo litro. Isso sem falar que insumos como o diesel estão em tendência de alta, e impactam diretamente sobre a produção”, reclamou o dirigente.

Diante desse cenário, o setor pretende falar alto na sexta-feira (1º/9), quando deverá ser instalada a Frente Parlamentar do Leite, da Assembleia Legislativa, em Esteio. Na oportunidade, quando o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, também deverá estar no Parque de Exposições Assis Brasil, eles entregarão um documento pedindo a adoção de medidas objetivas e eficazes para tentar salvar a atividade.

“Os produtores estão cansados. As entidades falam, os políticos falam. E poucas ações efetivas são adotadas. Taxar a importação de subprodutos com representatividade insignificante no mercado não resolve. O que precisa ser sobretaxado são produtos que competem conosco, como o leite UHT e o queijo mussarela, por exemplo”, disse o dirigente da Gadolando.

O vice-presidente de Finanças da entidade, Nacir Penz, ressaltou que o problema é geral. Tanto que o movimento não é gaúcho, mas nacional. “As cooperativas de leite estão falindo. Enquanto isso, na Argentina e no Uruguai estão estimulando a produção. E aqui estamos morrendo pelo enorme volume de importações, que cresceram 230% desde o ano passado.”

Tang revelou que os proprietários de cabanhas de animais leiteiros chegaram a cogitar não participar da Expointer, mas que após dialogar sobre o tema concordaram em usar a mostra como palco para dar visibilidade ao problema.

"Chegou a haver um movimento pelo boicote à feira. Mas repensamos. Esse não é um ato político ou partidário. a crise está aí, e não é de hoje. O Rio Grande do Sul produz 11 milhões de litros de leite por mês. Consome apenas 40% desse volume, e ainda assim ocorre uma enxurrada de importações. Quando não houver mais produtor nem leite produzido aqui, e o preço do litro voltar a custar R$ 9,00 ao consumidor final, como vai ser? Não temos como competir com leite importado e subsidiado", completou o dirigente.