Comissão da Câmara aprova pedido de taxação sobre lácteos do Mercosul

A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira requerimento pedindo ao governo federal que inclua o leite na lista de exceção do Mercosul para que as importações do produto e seus derivados de países do bloco, como Uruguai e Argentina, ao Brasil sejam taxadas. Atualmente, essas operações são isentas por conta do acordo de livre comércio do bloco.

O documento é de autoria do deputado Domingos Sálvio (PL-MG). O parlamentar gaúcho Heitor Schuch (PSB), presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, endossou o pleito. "Nos somamos em apoio a essa mobilização para sejam tomadas providências imediatas em defesa dos produtores de leite nacionais. A situação é insustentável", afirma Schuch, que, amanhã, também participará, de forma on-line, da audiência pública sobre os impactos da importação de lácteos à produção gaúcha. O encontro será realizado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Ainda ontem, Schuch se reuniu com o presidente da Conab, Edegar Pretto, para cobrar agilidade no início das compras públicas anunciadas pelo governo, com o objetivo de reduzir o quanto antes a oferta de leite no mercado interno e elevar o preço recebido hoje pelos agricultores. A perspectiva é de que sejam destinados R$ 2 bilhões para a formação dos chamados estoques reguladores. "Nesse momento de crise precisamos nos unir e buscar todas as alternativas possíveis para salvar os produtores de leite".