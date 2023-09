Chegou a vez dos caninos entrarem para a lista dos grandes campeões da Expointer cães da raça Border Collie também participarão de julgamentos específicos da raça. “Há algum tempo, realizamos provas de pastoreio com os animais, os quais são premiados. Mas, em 2024 termos jurados para avaliar os padrões raciais”, afirma a criadora de Border Collie e membro da Associação Border Collie do Mercosul (ABCM), Carla Krebs. Ana Esteves, especial para o JCChegou a vez dos caninos entrarem para a lista dos grandes campeões da. A partir da edição 2024 da feira, os. “Há algum tempo, realizamos provas de pastoreio com os animais, os quais são premiados. Mas, em 2024 termos jurados para avaliar os padrões raciais”, afirma a criadora de Border Collie e membro da Associação Border Collie do Mercosul (ABCM), Carla Krebs.

Para que os animais possam participar dos julgamentos será preciso que eles cheguem ao parque com antecedência e fiquem baias específicas, assim como acontece com as outras espécies que participam da Expointer. “Serão construídos canis para abriga-los antes e durante a feira”, explica Carla.



Na manhã deste sábado (02), os animais participaram de uma prova de pastoreio na qual precisam demostrar suas principais habilidades: obedecer comandos, através da voz ou de apito, e pastorear o rebanho entre os obstáculos montados na pista. “É a única raça que é precisa assim, além de trabalhar sem latir, não estressa o rebanho e promove bem-estar animal”, completa Carla.



O pecuarista do município de São Jerônimo, Daniel Ramos, conta que o trabalho com os cães dessa raça possibilita redução de custos na propriedade, além de solucionar, em parte, o problema de falta de mão-de-obra no campo. “Contratar um peão bom é bem difícil, além de ser caro. O cão faz esse trabalho ao mesmo tempo quem se diverte, pois pastorear faz parte do lazer dele”, explica.



Carla explica que o treinamento dos cães inicia perto de um ano de idade, no fase de recria, quando tem bastante contato com o tutor para criar o vínculo. Depois, ele é colocado com o rebanho e começa o trabalho instintivamente, obedecendo os comandos, geralmente em inglês, pois os animais participam de campeonatos internacionais. “São vários movimentos como olhar para trás, para frente, andar à esquerda ou direita e o cão busca o ovino ou bovino individualmente, ou o rebanho todo”, explica, Carla.