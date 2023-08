Três espécies diferentes têm chamado a atenção de quem circula pelo Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio: asisinos, caprinos e ovinos. Dois deles estão estreando na Expointer e o outro não aparecia por esses pagos há mais de 30 anos. Com orelhas compridas e pelos tosados, o jumento Pêga faz sucesso por onde passa.

Pouco conhecido no Estado, ele é mais popular na região Sudeste do País e foi trazido para a vitrine da Expointer para que os gaúchos conhecessem, além da busca por novos negócios. "Trata-se de um animal muito resistente, introduzido no Brasil no ano de 1534, usado no passado pelos tropeiros para serviço pesado, como carregar cargas, pois têm mais resistência do que os cavalos, além de adoeceram menos", informa o criador Martin Frank Herman, do criatório Campeãs da Gameleira, de Itapetininga, São Paulo.

Segundo ele, a maior demanda do jumento Pêga é para produção de muares, a partir do acasalamento com éguas, gerando um produto híbrido. Se for um macho, é burro, se for fêmea, é mula, que não se reproduzem em função de cromossomos ímpares", afirma o criador.

Ele trouxe nove animais que não irão a leilão, mas Herman não descarta a possibilidade de venda dos exemplares, caso apareçam interessados. Segundo ele, os jumentos podem ser vendidos por valores que variam entre R$ 5 mil e R$ 7 mil, com uma valorização que ode chegar a R$ 1 milhão, caso já sejam premiados.

Pela primeira vez na Expointer, a raça de caprinos Savana é originária da África e chega a Esteio disposta a conquistar os capricultores gaúchos. "Sou o único criador da raça no Estado e asseguro que rende uma carne de altíssima qualidade", afirma o produtor do município de Santana da Boa Vista, Renato Moreira Linhares. Em termos zootécnicos, o animal se destaca por obter grandes resultados em rusticidade, característica essencial para o Rio Grande do Sul, em função das oscilações climáticas e de pasto. "É uma raça muito eficiente no quesito ganho de peso a campo", afirma Linhares. Ele trouxe dois exemplares para a mostra, um macho e uma fêmea, aproveitando a vitrine da Expointer para mostrar os animais para possíveis interessados. "A carne de cabrito é uma das mais consumidas no mundo, especialmente no mercado árabe", diz Linhares, já conhecido por investir em novas raças, como a Kalahari. O presidente da Associação dos Caprinocultores do Rio Grande do Sul (Caprisul), Jônatas Breuning, diz que a raça tem se difundido muito, conquistado muitos produtores por ser uma genética nova no Brasil.

Entre os ovinos, a raça Merino Australiano Naturalmente Colorido também estreia na feira pelo diferencial de fornecer uma lã que dispensa produtos químicos para sua coloração. "Existe uma demanda muito grande por essa lã e nosso objetivo é mostrar o primeiro Merino PC (puro por cruza) naturalmente colorido e também que existem velos com lã fina em criatórios gaúchos. Muitas vezes, as pessoas buscam esse tipo de produto, mas não sabem onde encontrar", afirma o ovinocultor da Cabanha Texel da Criúva, de Glorinha, Éverson Bravo. Segundo ele, essa lã é muito usada em artesanato e também na indústria têxtil, da alta costura. Tradicionalmente, a raça Merino Australiano tem o velo branco, que costuma ser o mais demandado pela indústria em função dos tons corretos de tingimento que o branco proporciona. "Nos cruzamentos, os animais coloridos apareciam por acaso e acabavam sendo descartados. Agora estamos selecionando esses animais para a cor marrom, preta e cinza, pois assim como o branco, produzem lã fina de qualidade, sedosa e suave", diz Bravo.