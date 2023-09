Expointer



O novo convênio prevê ações de mentoria técnica e apoio para campanhas de imagem, organização de eventos e participação em feiras de diversos mercados-alvo para os setores exportadores de carne de frango, carne suína, carne de pato, ovos e material genético avícola. A expectativa é de mais de US$ 4 bilhões - cerca de R$ 20 bilhões - em projeções de negócios ao longo de dois anos, por meio das marcas internacionais geridas pela ABPA. Uma parceria construída ao longo de mais de 15 anos entre a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil) foi renovada até 2025 nesta sexta-feira (1º), na. Os presidentes da ABPA, Ricardo Santin, e da Apex Brasil, Jorge Viana, assinaram o documento junto ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.O novo convênio prevê ações de mentoria técnica e apoio para campanhas de imagem, organização de eventos e participação em feiras de diversos mercados-alvo para os. A expectativa é de mais de US$ 4 bilhões - cerca de R$ 20 bilhões - em projeções de negócios ao longo de dois anos, por meio das marcas internacionais geridas pela ABPA.



“Todo este setor, que é um grande competidor internacional, terá dois anos garantidos das feiras, de promover negócios, de trazer compradores. Este é o maior convênio que já assinamos com estes importantes setores “, afirmou o presidente da ApexBrasil. O ministro da Agricultura completou: “Temos uma missão importante, que é peregrinar mundo afora mostrando a qualidade do nosso produto”.



O convênio de promoção setorial da avicultura e da suinocultura do País impacta diretamente 97% das empresas exportadoras da cadeia produtiva, que fazem parte do projeto.