"Os indicadores, até agora, levam a crer que iremos superar todos os números da Expointer passada", destaca o ex-governador e atual vice-presidente e diretor de Operações do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Ranolfo Vieira Júnior. “Isso é muito positivo para o Estado, a Expointer é o momento em que a sociedade gaúcha demonstra a sua principal vocação para o mundo”, salienta.



No ano passado, o BRDE negociou R$ 453 milhões nos nove dias de feira. Neste ano, até esta quinta-feira, o banco já assinou contratos que somam R$ 227 milhões. Ranolfo lembra que o agronegócio representa, aproximadamente, 40% do Produto Interno Bruto (PIB) gaúcho e comemora o desempenho dos números.



“Eu vou sair daqui para fazer mais duas assinaturas e devemos elevar esse valor para R$ 300 milhões. A gente deve certamente superar em termos de negócios a Expointer do ano passado”, projetou.



Ranolfo visitou nesta quinta-feira (31) a Casa do Jornal do Comércio na Expointer, onde foi recebido pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero.