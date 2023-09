será realizada no dia 17 de novembro, a eleição para a escolha do novo presidente dos conselhos Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-RS), Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), de conselheiro federal representante de Instituições de Ensino Superior pertencente ao Grupo Engenharia e dos diretores geral e administrativo da Mútua-RS. A escolha dos candidatos será feita pela internet no site Com a participação de 45 mil profissionais da Engenharia e da Agronomia no Rio Grande do Sul,, Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), de conselheiro federal representante de Instituições de Ensino Superior pertencente ao Grupo Engenharia e dos diretores geral e administrativo da Mútua-RS. A escolha dos candidatos será feita pela internet no site www.votaconfea.org.br.

Nesta quinta-feira (31), a presidente licenciada do CREA-RS, Nanci Walter, e o presidente licenciado do CREA de São Paulo, Vinícius Marchese, visitaram a Casa do Jornal do Comércio na Expointer. Eles foram recebidos pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero. O pleito eleitoral será realizado das 8h às 19h em todo o País.

Na eleição, poderá votar todo o profissional registrado e em dia com as obrigações perante o sistema Confea/Crea até o dia 18 de outubro. É considerado eleitor e votará na circunscrição do Crea onde quitou sua última anuidade, independentemente do seu registro originário ou locais onde possuir visto. De acordo com Marchese, 1 milhão de profissionais no Brasil estão aptos a votar no pleito eleitoral que será realizado no mês de novembro.

Na Expointer, Nanci Walter e Vinícius Marchese visitaram os estandes onde conversaram com os profissionais de engenharia e profissional. Entre as propostas tanto de Nanci Walter quanto de Marchese estão a aproximação com as universidades públicas e privadas, além de tornar os conselhos (CREA-RS e Confea) mais digitais. Nanci Walter tenta a reeleição para o Conselho - mandato de três anos. Já Vinícius Marchese concorre pela primeira vez a presidência do Confea também para um mandato de três anos.