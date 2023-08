Ana Esteves, especial para o JC

A expectativa positiva em relação à Safra 2023/2024 é um dos fatores que tem impulsionado o volume de negócios do Banrisul durante a 46ª Expointer. O presidente do banco, Fernando Lemos, diz ter certeza de um novo recorde na contratação de crédito que, na edição passada, chegou a R$ 831,6 milhões.

“Ainda não temos números fechados da feira até aqui, mas não tenho dúvidas de que, novamente, vamos superar os financiamentos contratados em 2022”, disse Lemos, durante almoço dedicado à imprensa em Esteio.

O Plano Safra do Banrisul, anunciado em julho, é considerado o maior da história, com R$ 11 bilhões em crédito rural, crescimento de 57% em relação à oferta de crédito da safra anterior, com ampliação do volume de recursos em R$ 4 bilhões. Serão R$ 5,2 bilhões para grandes produtores, R$ 3,8 bilhões para médios produtores e R$ 2 bilhões para a agricultura familiar. O presidente acrescenta que mais de 70% da safra já foi financiada.

“Os produtores estão com tudo pronto para lançar a semente na terra a partir de setembro”, completa. Sobre sua recente indicação para a presidência do banco, Lemos disse que “confio muito no banco e portanto é um novo desafio e estamos aí para enfrentá-lo”, diz Lemos.