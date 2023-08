RS Innovation Agro, na 46ª edição da Expointer 60 startups apresentarão seus projetos, dividindo o tempo de exposição nos 14 estandes do espaço, durante os nove dias da feira.



Logo ao chegar no estande, um robô interativo traz informações sobre o espaço. O mecanismo, chamado Maximus, impressiona crianças e adultos, que conversam e riem com o robô instalado na entrada da casa de exposições. Além deste, um cão-robô apelidado carinhosamente de Cusco-Tech chama a atenção do público com suas acrobacias e comportamentos caninos. O Maximus está disponível para interação até a quarta-feira (30), enquanto o cachorro robótico ficará na feira até o seu encerramento, no dia 3 de setembro. Opções tecnológicas e inovadoras para o agronegócio, buscando melhores resultados econômicos e de sustentabilidade para pequenos, médios e grandes produtores. Estas novidades podem ser encontradas no estande do, na. Neste ano,, dividindo o tempo de exposição nos 14 estandes do espaço, durante os nove dias da feira.Logo ao chegar no estande, um. O mecanismo, chamado Maximus, impressiona crianças e adultos, que conversam e riem com o robô instalado na entrada da casa de exposições. Além deste, umchama a atenção do público com suas acrobacias e comportamentos caninos. O Maximus está disponível para interação até a quarta-feira (30), enquanto o cachorro robótico ficará na feira até o seu encerramento, no dia 3 de setembro.

Robô interativo Maximus estará no estande até quarta-feira (30). Crédito: IVO GONÇALVES/JC



As startups instaladas na casa de exposições do RS Innovation Agro apresentam projetos de todos os tipos, mas os de inovações práticas e tecnológicas para o agronegócio se destacam. Há exemplos de hubs de sustentabilidade corporativa, novidades para democratizar aparelhos avançados para pequenos e médios agricultores, alternativas para resolver problemas rotineiros enfrentados por produtores. As opções são várias e variadas.



Um exemplo de produto apresentado no estande é uma espécie de “líquido impermeabilizante de plantas”, desenvolvido pela startup Singular Dynamics e que busca mitigar doenças nas plantações. A novidade ainda não está disponível para a venda, mas isto não impede os irmãos Daniel e Vinícius Strassburger de apresentarem o seu produto na Expointer.



Eles explicam que é comum plantas contraírem enfermidades quando ficam expostas a três elementos: hospedeiro parasita, patógeno e ambiente com excesso de água. A proposta do produto é justamente “impermeabilizar” plantas, através de um líquido em spray, para que este terceiro quesito que adoece vegetais - ambiente encharcado - não seja tão impactante. A previsão é que a novidade seja lançada para o comércio em grande escala a partir da safra de 2024/25.



Outra novidade apresentada no RS Innovation Agro é da agência de certificação Brazil Beef Quality. A empresa, que classifica a qualidade de carnes a partir de selos, traz para esta edição da Expointer um analisador digital de cortes bovinos que utiliza inteligência artificial. A inovação permite aos autenticadores de carnes realizarem, em alguns segundos, o teste de qualidade de determinado corte, algo que anteriormente era realizado de forma manual.



A partir de um sistema que pode ser acessado em celulares, o usuário mira a câmera para o corte, como se estivesse lendo um QR Code, e em pouco tempo recebe o resultado da qualidade da carne. O software desenvolvido pela empresa analisa o marmoreio, a área do olho do lombo, a espessura de gordura e as cores da carne e da gordura - critérios para apontar a excelência do corte.

As inovações tecnológicas apresentadas no RS Innovation Agro quase não param por aí. A startup Demetec, por exemplo, traz oportunidades modernas para democratizar o acesso de pequenos e médios agricultores a tecnologias mais avançadas. Já a Conversas Sustentáveis disponibiliza um hub corporativo para os produtores que buscam avançar na pauta da sustentabilidade ambiental.



As exposições da RS Innovation Agro estarão disponíveis durante todos os dias de feira, de 26 de agosto a 3 de setembro. Um total de 60 startups apresentará seus produtos e novidades, se dividindo entre os 14 estandes disponíveis para as empresas. Também haverá, nos nove dias de Expointer, diversas palestras no local sobre inovação, sustentabilidade e demais assuntos.