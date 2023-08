46ª edição da Expointer cerca de 1,4 mil estandes de expositores marcam presença na feira, oferecendo os mais variados tipos de produtos para público. A previsão de tempo ensolorado para a maior parte dos dias da Expointer, aliada ao grande aporte de comerciantes, fazem que a expectativa seja de quebra de recordes de público e investimentos neste ano. O sol forte e o frio seco marcaram a abertura dos portões da, neste sábado (26), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Para este ano,oferecendo os mais variados tipos de produtos para público. A previsão de tempo ensolorado para a maior parte dos dias da Expointer, aliada ao grande aporte de comerciantes, fazem que a

• LEIA TAMBÉM: Formatos curiosos de chimarrão surpreendem público na Expointer

"É possível (que seja a maior feira da história), haja visto que feiras envolvendo agronegócio no Rio Grande do Sul e no Brasil têm dado mostras da vitalidade cada vez mais agigantada do agro no RS e no País. Então, a afluência de público, que ao meu parecer, pode ser batido o recorde do ano passado, de quase 800 mil pessoas, e igualmente, do ponto de vista negocial, de negócios feitos na feira, que no ano passado foi uma estrondosa soma de R$ 7,1 bilhões, aproximandamente, acreditamos que possa eventualmente ser superada", afirma o secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul, Giovani Feltes.

O secretário ainda comenta sobre a previsão de sol para a semana de exposições. "Claro, o tempo em relação à afluência do público é absolutamente significativo e relevante, na medida que a previsão de tempo é que se mantenha firme como este, num dia maravilhoso como este aqui", diz Feltes.

Comerciantes avaliam vendas na feira