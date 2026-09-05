BRDE alcança R$ 572,5 milhões em novos negócios na 49ª Expointer

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) registrou R$ 572,5 milhões em novos negócios durante a 49ª Expointer. Segundo informações divulgadas pela instituição, o total entre contratações e novos pedidos de financiamento durante a feira é a segunda maior marca do banco na série histórica, sendo 9,5% superior ao volume alcançado no ano passado.
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A Cooperativa Tritícola Espumoso Ltda (Cotriel) contratou uma linha de crédito de R$ 30 milhões para a aquisição de unidades instaladas nos municípios de Sobradinho e Campos Borges que permitirão ampliar a capacidade de armazenagem em 480 mil sacas, equivalente a 28,8 mil toneladas. A cooperativa já opera nas duas regiões onde predominam as culturas do milho e da soja e a expectativa, após a incorporação das duas unidades, é de gerar ao redor de R$ 16,2 milhões em ICMS anuais.
Outra empresa que realizou negócios com o BRDE durante a feira foi a Suinocultura Acadrolli, de Rodeio Bonito, que firmou empréstimo de R$ 20 milhões. Os recursos serão empregados para a compra de equipamentos para uma nova UPL – Unidade Produtora de Leitões, com capacidade de produção de 10.550 matrizes.