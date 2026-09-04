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CapaAgroCrédito Rural

Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 08:42

Renegociações de dívidas rurais chegam a R$ 23,2 bilhões no RS

Estoque de dívidas problemáticas no RS ultrapassa os R$ 42,7 bilhões, aponta o Banco Central

Estoque de dívidas problemáticas no RS ultrapassa os R$ 42,7 bilhões, aponta o Banco Central

STARA/DIVULGAÇÃO/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
As renegociações de crédito rural alcançaram R$ 23,2 bilhões no Rio Grande do Sul em junho, em um movimento que expõe a pressão financeira acumulada pelos produtores após sucessivas perdas climáticas. O avanço, porém, deixa em aberto quanto desse passivo foi efetivamente equacionado e quanto apenas teve seu pagamento transferido para os próximos anos.

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