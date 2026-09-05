Oktoberfest de Igrejinha espera receber mais de 200 mil visitantes

Com a estimativa de receber 200 mil visitantes, a 37ª edição da Oktoberfest de Igrejinha será realizada de 9 a 18 de outubro no parque de eventos Almiro Grings, em Igrejinha. A comitiva formada pela rainha Rafaela Robinson Werb e pelas princesas Tainara de Conto Nunes e Jhenifer Fais visitou neste sábado (5) a Casa do Jornal do Comércio na Expointer, em Esteio, para divulgar a festa. A corte, que estava acompanhada da banda Macega, animou o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, ao tocar músicas alemãs. O público que passava em frente à Casa do JC parou para assistir à apresentação da banda e da corte da Oktoberfest de Igrejinha.
Com o tema "Um Brinde ao que nos Move", a festa terá mais de 80 atrações distribuídas em nove palcos, totalizando 150 apresentações de diferentes estilos musicais. Rafaela disse que a gastronomia típica, a cultura germânica e atividades para todas as idades fazem parte da programação preparada para receber visitantes de diferentes regiões do Estado e do País.
A Oktoberfest terá uma área coberta de 15 mil metros quadrados e pátio pavimentado. O parque de eventos Almiro Grings oferece uma estrutura preparada para receber milhares de visitantes. O público terá espaços e atrações permanentes como a Vila Germânica, Oktober Memorial, Oktoberbaum, igreja, parque de diversões, jogos germânicos, espaços de exposições e artesanato que, segundo Rafaela, ajudam a manter viva a história da imigração alemã na região.
O ingresso da Oktoberfest garante acesso a toda a programação cultural, apresentações musicais e atrações distribuídas pelo parque. Nesta edição, a gastronomia típica alemã também estará presente em diferentes espaços do parque, como Essenplatz (Espaço da Alimentação), Oktober Restaurant (Restaurante da Oktober) e Bauernplatz (Espaço dos Colonos). Além disso, o evento conta com outros espaços de convivência, como Bierplatz (Lugar da Cerveja), Biergarten (Jardim da Cerveja), Oktober für Alle (Sala Multissensorial) e Treffzelt (Lona de Encontro).
A programação da 37ª edição da Oktoberfest terá na quinta-feira (8) a tradicional carreata do chopp. Ela sairá ao meio-dia de Novo Hamburgo e percorrerá as cidades da região até chegar à rua Coberta de Igrejinha. Na sexta-feira (9), a programação começa às 6h, com a Alvorada Festiva e a participação do Terno de Atiradores, anunciando o dia de início da festa. Às 17h30, o parque da Oktoberfest será aberto ao público e, às 18h, no Pavilhão da Cerveja (Bierhalle), acontecerá a solenidade de abertura com participação da Banda Macega Show, do Coral Municipal de Igrejinha e da Associação Cultural Kirchleinburg.