60 garrafas de vinho e mais de 10kg de queijo: o custo das provinhas da Expointer

Só em 2025 o Pavilhão da Agricultura Familiar da Expointer movimentou mais de R$ 13,5 milhões em vendas. Entre tantos produtos disponíveis, parte deles é consumida antes mesmo de chegar às prateleiras. A degustação é tratada como investimento para conquistar clientes e transformar uma provinha em compra.

Na Vinícola Dallavino, a conta chega a cerca de 10 caixas destinadas exclusivamente à degustação durante a semana da feira.. “Estando aqui, tem que oferecer a degustação. Com certeza”, afirma Matheus Dalla Corte, à frente da vinícola.O retorno, segundo ele, não está apenas na venda imediata. A prova também apresenta a marca e abre negócios futuros. “Converte e vai converter em vendas futuras, a longo prazo, negócios”, explica.Na Slaifer Agroindústria, a estimativa é de 40 a 50 garrafas de licor e cachaça utilizadas em degustações. Entre os produtos, o lançamento de mirtilo com pimenta é o destaque.

Gustavo Oliveira e Júlia Silveira aproveitam as degustações no Pavilhão da Agricultura Familiar durante a Expointer 2026. Júlia Fernandes/Especial/JC

Para Maciel Slaifer, a degustação reduz a resistência de quem ainda não conhece o produto. “Às vezes, a pessoa não compra se ela não prova”, diz Maciel. Segundo ele, há também uma tradição ligada às agroindústrias. “.” No balcão, a ação se resume em “se não der prova, não vende”.Na Queijaria Alvorada da Missioneira, de Canela,A proprietária Alessandra da Silva Valin estima que a degustação represente cerca de 12% do estoque levado à feira. O principal produto,. “A prova compensa. Se tu não oferecer degustação e se tu falar só o preço, as pessoas dão uma encolhida e não compram. Depois você dá a degustação, explica, aí eles compram”, conta AlessandraNa Agroindústria Mohr são,As vendas já superaram 900 unidades. “A cada dez clientes que passam e provam, uns seis compram”, estima Eduardo Ellwanger.O cálculo ajuda a explicar por que os produtores aceitam abrir mão de mercadoria em uma feira que envolve gastos de transporte e estrutura. O valor investido nas pequenas porções pode voltar no caixa.A movimentação também mudou ao longo da Expointer. Os primeiros dias tiveram um fluxo mais baixo de visitantes devido à chuva,Na Slaifer, Maciel afirma que a quarta-feira marcou uma virada e o dia seguinte foi o melhor da feira até então. Na Queijaria Alvorada da Missioneira, o aumento também foi sentido na quarta-feira à tarde,Na Dallavino, Matheus também identifica a mudança. “O primeiro fim de semana foi mais devagar, estava mais tranquilo. Agora, de quarta-feira em diante, o público começou a aumentar e hoje está um sucesso”, relata o produtor.Para a estreante Doce de Leite Grespan, o início ficou abaixo da expectativa, mas a partir de quarta-feira o movimento melhorou.. “A gente fica muito feliz justamente por causa dessa vitrine, que é a Expointer e a possibilidade das pessoas nos conhecerem”, afirma Cátia Grespan.Quem está do outro lado do balcão confirma que a estratégia da prova dá certo. Os visitantes Gustavo Oliveira e Júlia Silveira, de São Leopoldo,. “A gente sempre prioriza comprar de quem dá a provinha”, comenta Gustavo carregado de compras. “A gente se sente mais acolhido”, completa Júlia.A visitante Paola Peretto, que frequenta a Expointer há mais de 20 anos,. Apesar da intolerância a glúten e lactose, Paola encontrou opções no pavilhão. “As sacolas estão todas cheias já”.