Presidenciável Ronaldo Caiado promete prorrogação do Funrigs e solução para dívidas rurais em visita à Ocergs na Expointer

Atualizada às 13h15min
O candidato à presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) visitou a Expointer neste sábado (5) no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Em uma agenda que se estende ao longo do dia, ele visita representantes do setor de agricultura, cooperativismo e máquinas agrícolas – acompanhado do candidato a governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza (MDB); e dos candidatos ao Senado, Germano Rigotto (MDB) e Frederico Antunes (PP).
O primeiro compromisso foi uma reunião com representantes da Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs). Na ocasião, ele se comprometeu a estender o prazo do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), cujos recursos são destinados à reconstrução do Rio Grande do Sul após a enchente de 2024. O fundo é alimentado com as parcelas mensais da dívida do Estado com a União.
Além disso, Caiado disse que, se eleito, encontrará uma solução para a dívida dos produtores rurais. Na avaliação de Caiado, a ajuda anunciada pelo governo federal atendeu apenas 10% dos casos de endividamento.
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O presidenciável também deve almoçar na Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), onde deve ouvir as demandas das lideranças do setor e conceder uma coletiva de imprensa.
A caminho do Pavilhão da Agricultura Familiar, Caiado caminhou cercado de apoiadores, cumprimentando e tirando fotos com os eleitores. Em frente ao estande da Embrapa, o presidenciável disse aos servidores que cuidavam do espaço que quer dar autonomia financeira para a empresa pública. Para Caiado, a instituição desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do primeiro setor no Brasil.
“O governo federal passaria (em um eventual governo do PSD no Palácio do Planalto) recursos para um fundo, e a Embrapa teria autonomia financeira para investir esses recursos em mais tecnologia”, explicou. Esse modelo de financiamento daria mais liberdade para investimentos à empresa, explicou.