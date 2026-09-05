Azeites estão em alta no estande do Ibraoliva

A demanda é grande, tanto que algumas marcas já precisaram repor o estoque mais de uma vez. Uma delas é a Prosperato, de Caçapava do Sul, que nos primeiros cinco dias já havia vendido todo primeiro lote. Na feira, a marca apresenta três azeites condimentados, pimenta jalapeño, manjericão italiano e limão siciliano. Juntas, as embalagens formam as cores da bandeira do Rio Grande do Sul.
Neste fim de semana, o estande tem na agenda experiências de degustação às cegas conduzidas pela expert Chania Chagas, às 15h deste sábado. No domingo, a ação ocorre às 10h e às 15h.