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Publicada em 05 de Setembro de 2026 às 10:31

Azeites estão em alta no estande do Ibraoliva

Dezenas de rótulos de marcas gaúchas de azeite extravirgem podem ser degustadas pelo público da Expointer

Dezenas de rótulos de marcas gaúchas de azeite extravirgem podem ser degustadas pelo público da Expointer

DANI VILLAR/ESPECIAL/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A movimentação é no estande coletivo do Ibraoliva no Pavilhão Internacional no parque Assis Brasil, em Esteio, durante a Expointer. O fluxo de público atesta o crescente interesse do público pelo azeite extravirgem produzido no País.
A movimentação é no estande coletivo do Ibraoliva no Pavilhão Internacional no parque Assis Brasil, em Esteio, durante a Expointer. O fluxo de público atesta o crescente interesse do público pelo azeite extravirgem produzido no País.
Desde a abertura da mostra, o espaço oferece degustação de dezenas de rótulos de 24 marcas gaúchas, que estão à venda todas pelo mesmo valor. Garrafas de 250 ml ao preço de R$ 65,00 e de 500 ml, R$ 95,00.
LEIA TAMBÉM: Ibraoliva terá venda de azeites e degustações guiadas na Expointer

A demanda é grande, tanto que algumas marcas já precisaram repor o estoque mais de uma vez. Uma delas é a Prosperato, de Caçapava do Sul, que nos primeiros cinco dias já havia vendido todo primeiro lote. Na feira, a marca apresenta três azeites condimentados, pimenta jalapeño, manjericão italiano e limão siciliano. Juntas, as embalagens formam as cores da bandeira do Rio Grande do Sul.

Neste fim de semana, o estande tem na agenda experiências de degustação às cegas conduzidas pela expert Chania Chagas, às 15h deste sábado. No domingo, a ação ocorre às 10h e às 15h.

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