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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 17:45

Ibraoliva terá vendas de azeites e degustações guiadas na Expointer 2026

Programação incluirá lançamentos de produtos e apresentação de novas safras

Programação incluirá lançamentos de produtos e apresentação de novas safras

Di Fontoura Divulgação/JC
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Agências
O público da Expointer 2026 poderá conhecer e comprar azeites produzidos por associados do Ibraoliva durante a participação da entidade na feira, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). A programação também terá degustações guiadas, apresentações de produtos e novas safras ao longo do evento.

A comercialização começa no sábado, 29 de agosto, com a abertura da Casa Ibraoliva e do espaço de vendas coletivas no Pavilhão Internacional. Os locais reunirão azeites de cerca de 30 diferentes produtores associados, que oferecerão aproximadamente 60 rótulos ampliando o contato dos visitantes com marcas e produtos nacionais.

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