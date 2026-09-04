Carmak Toyota reforça estratégia de atendimento e confiabilidade na Expointer

A Carmak Toyota, representante da Toyota Empilhadeiras no Rio Grande do Sul, visitou a Casa do Jornal do Comércio durante a Expointer 2026, em Esteio, nesta sexta-feira (4). A empresa destacou a trajetória da marca no mercado de empilhadeiras e o foco em equipamentos voltados à confiabilidade e à continuidade das operações logísticas. No Estado, a Carmak atua desde 2008 na representação da Toyota e estruturou sua operação a partir de 2010.

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Segundo a empresa, o diferencial está na combinação entre venda, locação e suporte técnico especializado. A Carmak mantém estrutura própria de locação, estoque de peças e pontos de manutenção no Estado, com atendimento voltado à redução do tempo de parada dos equipamentos. A estratégia permite atender tanto grandes corporações, como JBS e Stara, quanto empresas que demandam máquinas em menor escala. As empilhadeiras Toyota podem ter ciclo de vida de até 10 anos e, conforme o CEO Yuri Santos, o retorno sobre o investimento ocorre, em média, em três anos.

“O nosso cliente não pode permitir que a operação pare. Por isso, investimos em durabilidade, tecnologia e, principalmente, em um pós-venda capaz de responder rapidamente quando há necessidade”, afirma Santos.

Durante a visita, a Carmak também destacou o reconhecimento recente da marca no mercado. A empresa recebeu no mês de agosto o 1º lugar no Prêmio Preferência do Transporte e Logística 2026 do Setcergs na categoria "Equipamento de movimentação (empilhadeiras/paleteiras)”, um prêmio de marca de empilhadeiras mais lembrada entre transportadoras. Para a companhia, a premiação reforça a estratégia de investir não apenas na qualidade dos equipamentos, mas também na reputação da marca e no atendimento pós-venda.