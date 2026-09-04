Invest/RS comenta representação internacional em Xangai durante a Expointer

Com foco na prospecção de negócios, na promoção comercial e na atração de investimentos, o Rio Grande do Sul abriu uma representação internacional em Xangai, na China. O assunto foi divulgado pela diretoria da Invest/RS.

"É um movimento relevante e inédito porque o Estado terá uma agenda permanente de divulgação e promoção do Rio Grande do Sul, dos produtos e das empresas gaúchas", destaca o presidente da agência, Rafael Prikladnicki, que nesta sexta-feira (4) visitou a Casa do Jornal do Comércio na Expointer, em Esteio. O Rio Grande do Sul é o quinto estado brasileiro a ter uma representação na China - São Paulo, Mato Grosso do Sul, Piauí e Santa Catarina já têm escritórios no país.

Segundo Prikladnicki, com a representação, o Estado estará mais próximo da China e, consequentemente, da Ásia. A iniciativa cria um canal permanente de relacionamento com empresas e investidores.

"A China é o maior parceiro comercial do Rio Grande do Sul, um ponto de conexão, porém, não é o único país que nós vamos trabalhar", destaca. A ideia, segundo Prikladnicki, é trabalhar com empresas da Malásia, da Coreia do Sul e do Japão. "A presença na China cria um canal permanente de relacionamento com empresas e investidores", comenta.

A Invest/RS assinou um memorando de entendimento com a China Semiconductor Industry Association, ampliando a cooperação com um dos principais ecossistemas de semicondutores do país. "A parceria aproxima empresas e instituições chinesas e gaúchas e abre espaço para o desenvolvimento de novas oportunidades no setor", ressalta. O Rio Grande do Sul participou de reuniões com empresas, investidores e hubs de inovação, com o objetivo de apresentar os diferenciais competitivos do Rio Grande do Sul e identificar oportunidades concretas de negócios.

Na visita à Casa do Jornal do Comércio, na Expointer, o presidente da Invest/RS, Rafael Prikladnicki, e o diretor de Atração de Investimentos e Promoção Comercial da Invest/RS, Fabrício Forest, foram recebidos pelo diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, e pelo diretor Comercial e de Marketing, Guilherme Bunse.

Prikladnicki destacou também a parceria entre a Invest/RS e a Câmara de Comércio Italiana no Rio Grande do Sul. Foi assinado, na quinta-feira (3), um memorando de entendimento com o intuito de estabelecer um marco institucional de cooperação.

A parceria, oficializada durante a Expointer 2026, busca fortalecer as iniciativas de desenvolvimento econômico, a atração de investimentos, o intercâmbio técnico e a cooperação estratégica em âmbito internacional, conectando ainda mais o ecossistema gaúcho ao mercado italiano e europeu.