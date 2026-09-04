Câmara Brasil-Alemanha marca presença na Expointer e quer ampliar trocas com RS

"Nossa presença no parque sempre contou com subsídio do governo alemão, que foi suspenso a partir de 2024. Em 2026, viabilizamos esse retorno através da união de quatro empresas associadas que financiaram a estrutura. É um autofinanciamento fundamental para manter a exposição da marca Alemanha e garantir oportunidades aos associados que atuam no ecossistema do agronegócio", destaca Luis Fernando Batistela, presidente da AHK RS, durante visita à Casa JC, quando foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero.
O estande contou com o suporte direto das empresas associadas Sacapotec (especializada em análise de solo e tratamento de resíduos ambientais) e Incoterno (fabricante de termômetros e equipamentos de medição), além das parcerias com o escritório Liper Advogados e o projeto arquitetônico assinado pela Tria Arquitetura, que desenvolveu uma estrutura móvel e conceitual em alumínio para o espaço.
O Estado abriga cerca de 60 empresas de capital 100% alemão — como a Gedore e a Stihl, que celebram marcos históricos de atuação global e nacional —, além de centenas de companhias fundadas por imigrantes germânicos e seus descendentes.
Apesar da forte presença cultural e corporativa, as trocas comerciais diretas entre o Rio Grande do Sul e a Alemanha ainda apresentam uma margem expressiva para crescimento. A corrente comercial atual entre o Estado e o país europeu é de US$ 775 milhões, sendo US$ 275 milhões correspondentes a exportações gaúchas — cifra que representa cerca de 1,3% do total exportado pelo RS.
Contudo, ao contrário do perfil tradicional das exportações brasileiras, predominantemente voltado às commodities, a pauta gaúcha para o mercado alemão diferencia-se pelo envio de produtos industrializados de alto valor agregado, com destaque para máquinas, equipamentos e calçados.
"Embora o volume total da corrente comercial ainda seja pequeno, o ponto positivo é a qualidade do que vendemos para a Alemanha. Não enviamos primariamente matérias-primas, mas sim tecnologia, máquinas e calçados. Com o avanço do acordo entre Mercosul e União Europeia, nosso objetivo é explorar novas pontes para alavancar esses números", avalia Batistela.
A agenda de aproximação comercial terá um importante desdobramento no início de novembro, quando o Estado receberá uma missão oficial do estado alemão da Turingia (Thüringen). A comitiva, chefiada pela secretaria de Economia local, reunirá 50 integrantes e representantes de 22 empresas para rodadas de negócios (matchmaking) com empresários gaúchos, intermediadas pela AHK RS e pelo Consulado Geral da Alemanha.