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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 18:23

Condição do asfalto na BR-116 gera críticas durante Expointer

Segundo Dnit, contrato de manutenção de rodovia prevê serviços continúos de recuperação da via

Segundo Dnit, contrato de manutenção de rodovia prevê serviços continúos de recuperação da via

JC/JC
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Nathan Lemos
Motoristas reclamam das condições do asfalto na BR-116 entre Porto Alegre e o Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, que sedia a Expointer, em Esteio.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informa que a via conta com contrato de manutenção no trecho, que prevê a execução contínua de serviços de conservação e recuperação do pavimento.
Motoristas reclamam das condições do asfalto na BR-116 entre Porto Alegre e o Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, que sedia a Expointer, em Esteio.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informa que a via conta com contrato de manutenção no trecho, que prevê a execução contínua de serviços de conservação e recuperação do pavimento.
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Entre as intervenções realizadas rotineiramente estão os reparos localizados no pavimento e reaplicação de microrrevestimento asfáltico, conforme as necessidades identificadas nas inspeções e no acompanhamento das condições da rodovia.

A autarquia esclarece que os serviços de manutenção são executados de forma permanente, com o objetivo de garantir as condições adequadas de trafegabilidade e segurança aos usuários.

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