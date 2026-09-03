Condição do asfalto na BR-116 gera críticas durante Expointer

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informa que a via conta com contrato de manutenção no trecho, que prevê a execução contínua de serviços de conservação e recuperação do pavimento.
Entre as intervenções realizadas rotineiramente estão os reparos localizados no pavimento e reaplicação de microrrevestimento asfáltico, conforme as necessidades identificadas nas inspeções e no acompanhamento das condições da rodovia.
A autarquia esclarece que os serviços de manutenção são executados de forma permanente, com o objetivo de garantir as condições adequadas de trafegabilidade e segurança aos usuários.