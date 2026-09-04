Grife italiana de motos confirma primeira concessionária no RS para novembro

Em apenas duas semanas de uma ação especial de vendas dentro da plataforma do Mercado Livre no Brasil, a marca atingiu um faturamento de R$ 35 milhões. O resultado impressionante reflete o apetite do consumidor brasileiro por motocicletas de alta qualidade e design diferenciado, surpreendendo até mesmo a gestão da empresa.
"Foram R$ 35 milhões de faturamento em duas semanas. Apenas dentro da plataforma do Mercado Livre no Brasil. É um volume muito expressivo", destacou Fabrício Morini.
Ao comparar o desempenho digital com o das concessionárias físicas, o executivo explicou que a performance varia conforme a maturidade de cada região, tornando as médias gerais um indicador relativo.
Enquanto a concessionária de Belo Horizonte (MG) já superou a marca de 60 motocicletas vendidas de um único modelo no mês, pontos de venda em mercados mais recentes, como a Bahia, registraram 10 unidades. Em uma média ponderada, a projeção da marca para um modelo específico gira em torno de 20 motos por mês por concessionária.
A rede física, que encerrou seu primeiro ano de operações com oito lojas espalhadas por Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Goiânia, Vitória, Distrito Federal e Salvador, se prepara para expansão. No segundo ano de operação no País, a meta é abrir mais 10 concessionárias.
E a expansão contempla o território gaúcho. Em Porto Alegre, a abertura está confirmada para novembro, na Avenida Souza Reis. Em Caxias do Sul, o início das operações está previsto para março do ano que vem.